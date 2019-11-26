Посягательство на территориальную целостность: заместителю городского головы Славянска объявлено подозрение

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Заместителю Славянского городского головы объявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

"26 ноября ... сообщено о подозрении заместителю Славянского городского головы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (другое содействие деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в апреле 2014 года 51-летний мужчина, занимая должность депутата Славянского городского совета и будучи председателем на 62 внеочередной сессии Славянского городского совета 6 созыва, понимая незаконный характер своей действий, внес в повестку дня сессии вопрос о внесении изменений в структуру аппарата городского совета и его исполнительных органов и введение дополнительной штатной единицы, а именно - председателя исполнительного комитета, утвердив на указанной должности путем дальнейшего голосования Пономарева В.В., который непосредственно участвовал в вооруженном захвате г. Славянска боевиками террористической организации "ДНР".

"Кроме того, чиновник, действуя умышленно, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, внес на рассмотрение депутатов, лично проголосовал "за" и подписал решение городского совета о поручении избирательной комиссии организовать и провести в г. Славянске и Славянском районе незаконный референдум по самоопределению так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

В дальнейшем на основании указанного решения проведено незаконное голосования и протоколы с результатами так называемого волеизъявления граждан передано вооруженным боевикам, добавили в прокуратуре.

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, говорится в сообщении.

Напомним, в Луганской области осудили мужчину, который входил в ряды "народной милиции ЛНР".