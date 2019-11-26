Международный олимпийский комитет поддержал введение санкций WADA против РФ
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Международный олимпийский комитет заявил, что будет поддерживать введение самых жестких санкций тем, кто манипулировал данными тестирования на наркотики в московской лаборатории до их передачи во Всемирное антидопинговое агентство. Об этом сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета, передает УНН.
“Международный олимпийский комитет самым решительным образом осуждает действия тех, кто несет ответственность за манипулирование данными в московских лабораториях до их передачи Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в январе 2019 года. Эти вопиющие манипуляции подрывают доверие к самому спорту и оскорбляют спортивное движение во всем мире. МОК поддержит введение самых строгих санкций в отношении всех, кто несет ответственность за эти манипуляции”, — сказано в сообщении.
Напомним, до этого WADA опубликовали перечень рекомендованных санкций против РФ за фальсифицирование данных тестов.
“МОК вновь обращается к российским властям с просьбой предоставить необработанные данные, на которых основывается этот случай. Этот вопрос по-прежнему имеет огромное значение, поскольку предоставление любых полностью заверенных исходных данных обеспечит, в конечном счете, полное торжество справедливости, надлежащее наказание виновных и полную защиту ни в чем не повинных лиц. Таким образом, можно устранить тень подозрений в отношении нового поколения чистых российских спортсменов”, — сказано в пресс-релизе.
Также сообщается, что перед введением санкций будет проведена детальная оценка, поскольку санкции должны соответствовать правилам естественной справедливости и уважать права человека.
“Поэтому МОК подчеркивает, что виновные должны понести как можно более суровое наказание в связи с серьезностью этого нарушения, и поэтому приветствует санкции в отношении ответственных российских властей. Однако, учитывая серьезность этих манипуляций, мы настоятельно призываем WADA принять дальнейшие меры. Это означает, в частности, что WADA следует передать все эти досье в Совет Европы и ЮНЕСКО с учетом Конвенции Совета Европы о борьбе с допингом в спорте и Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте”, — добавили в МОК.
Напомним, что МОК выступил за участие российских спортсменов на соревнованиях, хотя в WADA рекомендовали отстранить Россию от участия в соревнованиях на четыре года.