Дело гранатометчика и снайпера террористов "Л/ДНР" передали в суд

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Дело гранатометчика и снайпера террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" передано на рассмотрение суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины в отношении 32-летнего жителя г. Краматорска, воевавшего против Вооруженных сил Украины в составе бандформирований террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении.

Указано, что 5 августа 2019 года боевика задержали на подконтрольной территории Украины, а именно в г. Краматорске, куда он приехал с целью получения внутреннего и заграничного паспортов.

"По версии следствия, с июня 2015 по ноябрь 2016 гг злоумышленник принимал активное участие в боевых противостояниях с силами АТО в районе н.п. Ясное Докучаевского района, вблизи г. Дебальцево Донецкой области и пгт. Станица Луганская Луганской области, воюя на должностях гранатометчика в составе 5-й отдельной мотострелковой бригады "Оплот", интернациональной бригады "Пятнашка" 1-го армейского корпуса "ДНР" и снайпера - в 11-м гвардейском казачьем батальоне так называемого "Министерства обороны ЛНР"", - сообщили в пресс-службе.

Указано, что по решению суда обвиняемый находится под стражей.

Как сообщал УНН, заместителю Славянского городского головы объявлено подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины.