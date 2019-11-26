Дело живодера из Хмельницкой области: Барсику спасли пальцы

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Собаке по кличке Барсик, которая стал жертвой пыток, удалось спасти пальцы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"Маленький хвостик, которого живодер протянул за машиной более километра, каждый день бывает на осмотре у ветеринара. Ему удалось спасти пальцы", - говорится в сообщении.

Также указано, что в клинику Барсика ежедневно водит кинолог.

Напомним, в селе Кузьмин 17 ноября директор Хмельницкого государственного архива Владимир Байдич приехал к своей матери.

Женщина рассказала сыну, что ее укусила собака, которую она держала во дворе. По информации следствия и свидетелей, Байдич решил отомстить собаке и привязал Барсика к автомобилю на железную цепь, после чего сел за руль и поехал по дороге, ведущей через село.

Также напомним, живодеру из Хмельницкой области до сих пор не сообщили о подозрении.