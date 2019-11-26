У еще одного "слуги народа" нашли судимость

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Еще один нардеп от "Слуги народа" имеет судимость. Речь идет об Андрее Богданце, которого избрали по 163 округу в Тернопольской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук, передает УНН.

“Народный депутат от „Слуги народа“, избран по 163 и/о (Тернопольская область) Андрей Богданец 17.08.2015, приговором Тернопольского горрайонного суда под председательством судьи Сливка Л.М. в уголовном производстве № 607/21639/14-к признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины и в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК Украины и приговорен к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год”, — написал Мосийчук.

Он добавил, что “такое мягкое наказание объясняется службой подсудимого в зоне АТО, наличием двух детей и чистосердечным раскаянием”.

Кроме того, Мосийчук обнародовал приговор, где указано, что “слуга народа” был осужден за драку, в результате которой пострадавший получил телесные повреждения и был вынужден лечиться.

“... были нанесены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы в виде переломов левой скуловой кости, передней и внешней стенок левой верхнечелюстной пазухи, с кровоизлиянием в ее полость, и скулового отростка левой височной кости, различия левого клиновиличного шва; забой мягких тканей левой половины лица и сотрясения головного мозга, по степени тяжести относятся к средней тяжести телесных повреждений, поскольку в клиническом течении сопровождались длительным (более 21 дня) расстройством здоровья”, — указано в приговоре.

Ранее Мосийчук написал в своем Telegram-канале, что нардеп от “Слуги народа” Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицал и даже разместил на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.

Комментируя УНН информацию о наличии в биографии Иванисова такого факта, председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп от “Слуги народа” Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

Позже Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что проверка подтвердила тот факт, что народный депутат из фракции “Слуга народа” Роман Иванисов отбыл тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней.

После Портнов в своем Telegram-канале обнародовал копию указа второго Президента Украины Леонида Кучмы о помиловании Романа Иванисова, а также приговор.

Напомним, в “Слуге народа” приняли официальное решение в отношении Иванисова.

Ранее парламентская фракция “Слуга народа” во время заседания исключила из своего состава двух нардепов — Анну Скороход и Антона Полякова.