Землетрясение в Албании: число погибших возросло до 20 человек

КИЕВ. 26 ноября. УНН. В результате мощного землетрясения в Албании, произошедшего утром во вторник, 26 ноября, погибли по меньшей мере 20 человек. Ранения получили 600 человек, при этом девять человек госпитализированы с тяжелыми травмами. Об этом сообщает УНН опираясь на DW и данные министерства обороны страны.

Больше всего в результате землетрясения пострадал город Дуррес, где погибли десять человек, и Тумане, где были найдены тела пяти человек, сообщила министр обороны Ольта Джачка.

Еще один человек погиб, выпрыгнув из окна в городе Курбин. Спасатели ищут под завалами домов тех, кто мог выжить. Как сообщается, до сих пор сохраняется риск новых подземных толчков. В Дурресе живыми были найдены 42 человека.

Ранее УНН сообщал о 18 погибших в результате землетрясения в Албании.

В результате землетрясения было разрушено по меньшей мере три дома, сообщает агентство AP. Пока точно не известно, сколько людей находилось в них ночью. В городе Дуррес спасателям удалось найти в живых подростка и ребенка, сообщили местные телеканалы. Люди сообщают о том, что под завалами остаются их родственники, с которыми им удалось поговорить по телефону, передает агентство Reuters.

Власти призвали людей в наиболее пострадавших районах не возвращаться в свои дома и не использовать автомобилями, чтобы дать свободный доступ аварийному транспорту. Многие люди сообщили о трещинах в домах. В городах Дуррес и Фуше-Круя солдаты устанавливают палатки, в которых будут ночевать пострадавшие.

“Это драматический момент, когда нам следует сохранять спокойствие, оставаться рядом друг с другом, чтобы справиться с этим шоком”, — заявил премьер-министр страны Эди Рама.

Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 6,3 по шкале Рихтера произошло на западном побережье Албании 26 ноября около 4 утра по местному времени. Его эпицентр зарегистрировали в 10 километрах к северу от портового города Дуррес и в 30 километрах к западу от Тираны. Всего было зафиксировано около 100 толчков. Через несколько часов землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Боснии. О пострадавших не сообщается.