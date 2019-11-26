Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 ноября 2019 01:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
"Дело Иловайска" передали в СБУ
"Дело Иловайска" передали в СБУ
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
6240
Версия для печати

Украинский бодибилдер с триумфом победил на турнире в Мексике

Украинский бодибилдер с триумфом победил на турнире в Мексике

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Непобедимый на профессиональном уровне украинский спортсмен Дмитрий Горобець подтвердил титул лучшего из лучших в Мексике на соревнованиях по бодибилдингу “Elite Pro Cancun”, информирует УНН со ссылкой на Федерацию бодибилдинга Украины.

На турнире "Elite Pro Cancun" двукратный чемпион мира среди "Elite Pro" из Черкасс победил в категории "менс физик".

"Второй раз я в Мексике, пока лучшая страна, где я успел побывать. Говорят, что мне победы легко даются ну пусть и так, 15 победа подряд", - говорится в сообщении Горобця на его странице в Facebook.

Стоит отметить, что в свою очередь киевлянин Василий Ремизов занял четвертое место на турнире в категории мужского бодибилдинга.

Как сообщал УНН, Горобець становился абсолютным чемпионом мира по бодибилдингу.

Источник: УНН
Теги: спорт, Мексика
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.