Украинский бодибилдер с триумфом победил на турнире в Мексике

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Непобедимый на профессиональном уровне украинский спортсмен Дмитрий Горобець подтвердил титул лучшего из лучших в Мексике на соревнованиях по бодибилдингу “Elite Pro Cancun”, информирует УНН со ссылкой на Федерацию бодибилдинга Украины.

На турнире "Elite Pro Cancun" двукратный чемпион мира среди "Elite Pro" из Черкасс победил в категории "менс физик".

"Второй раз я в Мексике, пока лучшая страна, где я успел побывать. Говорят, что мне победы легко даются ну пусть и так, 15 победа подряд", - говорится в сообщении Горобця на его странице в Facebook.

Стоит отметить, что в свою очередь киевлянин Василий Ремизов занял четвертое место на турнире в категории мужского бодибилдинга.

Как сообщал УНН, Горобець становился абсолютным чемпионом мира по бодибилдингу.