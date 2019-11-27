"Шахтер" одержал ничью в выездной игре против "Манчестер Сити"

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Словенский рефери Славко Винчич обслужил поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с участием хозяев поля "Манчестер Сити" и донецкого "Шахтера", передает корреспондент УНН.

Первый стопроцентный момент в матче был создан у ворот “горожан”. Голкипер Эдерсон выбежал далеко из ворот на перехват мяча, но промахнулся при попытке выбить его. В последствии бразилец “Шахтера” Тете подхватил его на правой бровке атаки и побежал к воротам. После удара низом от Тете мяч попал в полевого футболиста англичан, который и спас свой коллектив от пропущенного мяча.

До перерыва Пятов дважды вступал в игру после попыток Родри и Гюндогана. Однако немец однажды в матче достиг цели, открыв счет на 56 минуте с передачи Габриэля Жезуса. В ответ “Шахтер” отличился через 13 минут. Комбинационный переход из защиты в атаку закончил Манор Соломон с прострела низом от Додо — 1:1.

Примечательно, что “горняки в случае победы гарантировали бы себе досрочный выход в плей-офф, а “горожане” в случае выигрыша могли стать победителем данной группы. Однако обе возможности ни были выполнены.

Заметим, что “МС” с 11 очками на вершине квартета, а “горняки” идут вторыми — 6 пунктов.