У российской молодежи усиливаются эмиграционные настроения - опрос

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В России в последние месяцы увеличилось количество молодых людей, которые хотят уехать жить за границу. Об этом говорится в результатах опроса “Левада-центра”, опубликованных во вторник, 26 ноября, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Согласно им, 53 процента опрошенных в возрасте 18-24 лет ответили “определенно да” или “скорее да” на вопрос о желании переехать за границу. В мае 2019 года такие ответы дали 37 процентов молодых участников опроса.

Эмиграционные настроения российской молодежи усиливаются с мая 2014 года, когда этот показатель составлял 22 процента. До этого пик приходился на май 2011 года, когда покинуть Россию хотели 48 процентов опрошенных этой возрастной группы.

Рост эмиграционных настроений в последние пять лет наблюдается также и среди россиян среднего возраста. Так, если в 2014 году за границу хотели выехать 22 процента опрошенных в возрасте 25-39 лет, то с некоторыми колебаниями этот показатель увеличился до 30 процентов в 2019 году.

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Для большинства (45 процентов) мотивом для переезда служит “желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом”. Еще 40 процентов опрошенных недовольны экономической ситуацией в РФ, а 35 процентов привлекает высокое качество медицины в других странах. Среди других причин — недовольство политической ситуацией в России (33 процента), больше возможностей для карьерного роста (28 процентов) и высокое качество образования (26 процентов). Вместе с тем общее количество тех, кто делает какие-то шаги для эмиграции, составляет лишь около семи процентов. При этом большинство из них только обдумывают возможность выезда.

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