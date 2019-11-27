В работе Facebook произошел сбой

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Пользователи социальной сети Facebook по всему миру столкнулись со сбоями в работе в ночь на среду. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, что отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает УНН.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 0:53 по киевскому времени в среду.

Чаще других на сбои жалуются пользователи из США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши и Филиппин. В Украине сбои в работе наблюдаются в Киеве и Тернополе.

По данным Downdetector, примерно 45% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 33% — на полное отключение социальной сети, около 21% пользователей имеют проблемы со входом в свои аккаунты.

Напомним, накануне в Facebook начали тестировать темный режим.