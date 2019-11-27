Михайлюк повторил рекорд результативности в карьере игрока НБА

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк провел результативный выступление в матче регулярного чемпионата НБА, в котором его команда дома противостояла "Орландо Мэджик", сообщает корреспондент УНН.

Выйдя в середине первой четверти Михайлюк сумел получить первые персональные очки только во второй 12-минутке, реализовав дальний с угла. В конце следующего промежутка игры уроженец Черкасс еще раз огорчил защиту “Мэджик” попаданием из-за дуги, но быстро отправился на замену через 4-й полученный персональный фол.

В заключительной четверти наш земляк дважды отправил 3-очковые в корзину “Орландо” и помог “Детройту” победить 103:88.

Отметим, что украинец сыграл 22 минуты, набрал 12 очков (0/1 двухочковых, 4/8 трехочковых), сделал 2 подбора и 1 перехват при 4 фолах.

Примечательно, что 12 очков — это повторение рекорда Михайлюка в карьере НБА. В декабре прошлого года он набрал 12 очков в составе “Лейкерс” против “Шарлотт”.

Добавим, что Михайлюк установил персональный рекорд по количеству заброшенных трехочковых — 4 в цель.