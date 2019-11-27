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Малиновский принял участие в дебютном выигрыше "Аталанты" в Лиге чемпионов

Малиновский принял участие в дебютном выигрыше "Аталанты" в Лиге чемпионов

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов “Аталанта” в домашнем матче на “Джузеппе Меацца” сумела обыграть загребское “Динамо”, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Госенс пробил в штангу во встрече, а Луис Муриель реализовал пенальти и открыл счет на 27 минуте. Удвоить преимущество сумел бывший полузащитник харьковского “Металлиста” Алехандро Гомес — 2:0.

Примечательно, что украинец Руслан Малиновский появился на поле лишь на 90-й минуте встречи вместо Гомеса.

Сейчас команды находятся на 3 и 4 местах в квартете С — “Динамо” с 5 очками, а бергамци с 4-мя.

Отметим, в последнем туре итальянцы приедут в Харьков и, если сумеют победить “Шахтер”, то обойдут “горняков” и гарантируют себе минимум выступление в Лиге Европы.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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