Израильские истребители нанесли авиаудары по военным целям в секторе Газа

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Самолеты Армии обороны Израиля нанесли в среду удары по военным целям движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел еврейского государства. Об этом сообщила армейский пресс-центр, передает УНН.

“В ответ на запуск ракет из сектора Газа по израильской территории истребители Армии обороны Израиля поразили несколько террористических целей ХАМАС в южной части сектора Газа, включая цех по производству вооружений”, — говорится в распространенном военными заявлении.

“Армия Израиля считает движение ХАМАС ответственными за любые события, происходящие в секторе Газа. ХАМАС будет сталкиваться с последствиями своих действий, направленных против израильских граждан”, — добавили в военные еврейского государства.

Во вторник вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории, одна из них была перехвачена системой ПВО “Железный купол”.

Ранее израильские военные сообщили о задержании 15 подозреваемых в терроризме.