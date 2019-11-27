Палата представителей США пригласила Трампа на слушания по импичменту

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа принять участие в слушаниях в рамках подготовки к процедуре импичмента главы государства. Соответствующее письмо председателя комитета Джерольда Надлера опубликовано во вторник, 26 ноября, передает УНН со ссылкой на DW.

Слушания назначены на 4 декабря. По словам Надлера, Трамп “может воспользоваться этой возможностью, чтобы присутствовать на слушаниях по импичменту” или “может прекратить жаловаться на процесс”. Глава комитета по делам юстиции выразил надежду, что президент решит участвовать в слушаниях лично или направить на них своего адвоката. Трампа просят сообщить комитет о своем решении не позднее 1 декабря.

Демократы в Палате представителей в сентябре объявили о подготовке процедуры импичмента главы Белого дома. Основанием для нее стали подозрения в том, что президент США злоупотреблял властью и требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении своего вероятного соперника на следующих выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Трампа также подозревают в том, что он заморозил военную помощь Украине, пытаясь оказать давление на Зеленского. Сам глава Белого дома назвал происходящее крупнейшей аферой в истории американской политики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп вновь назвал Украину коррумпированной

Напомним, комитет по разведке Палаты представителей представит отчет по результатам расследования об импичменте Трампа.

Как сообщал УНН, в США заявили, что должны расследовать вмешательство в выборы, в том числе из Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парнас предоставил конгрессменам США записи, связанные с Трампом, Джулиани и Украиной