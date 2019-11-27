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Палата представителей США пригласила Трампа на слушания по импичменту

Палата представителей США пригласила Трампа на слушания по импичменту

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа принять участие в слушаниях в рамках подготовки к процедуре импичмента главы государства. Соответствующее письмо председателя комитета Джерольда Надлера опубликовано во вторник, 26 ноября, передает УНН со ссылкой на DW.

Слушания назначены на 4 декабря. По словам Надлера, Трамп “может воспользоваться этой возможностью, чтобы присутствовать на слушаниях по импичменту” или “может прекратить жаловаться на процесс”. Глава комитета по делам юстиции выразил надежду, что президент решит участвовать в слушаниях лично или направить на них своего адвоката. Трампа просят сообщить комитет о своем решении не позднее 1 декабря.

Демократы в Палате представителей в сентябре объявили о подготовке процедуры импичмента главы Белого дома. Основанием для нее стали подозрения в том, что президент США злоупотреблял властью и требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении своего вероятного соперника на следующих выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Трампа также подозревают в том, что он заморозил военную помощь Украине, пытаясь оказать давление на Зеленского. Сам глава Белого дома назвал происходящее крупнейшей аферой в истории американской политики.

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Напомним, комитет по разведке Палаты представителей представит отчет по результатам расследования об импичменте Трампа.

Как сообщал УНН, в США заявили, что должны расследовать вмешательство в выборы, в том числе из Украины.

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Источник: УНН
Теги: США, Дональд Трамп, импичмент
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