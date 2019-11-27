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Лига чемпионов: "Байер" нанес московскому клубу четвертое поражение подряд

Лига чемпионов: "Байер" нанес московскому клубу четвертое поражение подряд

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В одном из первых поединков 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов в Москве местный “Локомотив” принимал леверкузенский “Байер”, передает корреспондент УНН.

В начале встречи “фармацевты” сумели открыть счет с помощью игроков команды-хозяйки. После подачи с углового мяч оказался у нападающего хозяев Эдера, который при выбивании мяча со штрафного попал им в партнера по команде Жемалетдинова. Далее игровой снаряд залетел в сетку — автогол Жемалетдинова.

На 54 минуте полузащитник Свен Бендер ударом слета удвоил преимущество, установив окончательные цифры на табло — 2:0.

Примечательно, что “Локомотив” получил 4 подряд поражения и с 3 очками идет последним в квартете D. “Байер” с 6 баллами идет 3-м.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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