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УПЛ: в 15 туре установлен антирекорд посещаемости

УПЛ: в 15 туре установлен антирекорд посещаемости

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украинская Премьер-лига предоставила данные посещаемости 15 тура в котором произошел антирекорд, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу соревнований.

На стадионы в данном туре всего в шести матчах пришло 14251 болельщиков, что стало худшим показателем сезона. Средняя посещаемость тура составила 2375 зрителей. Это самый низкий показатель в сезоне, ведь ранее он составлял 2968 в 12 туре.

Худшая посещаемость всех поединков была во Львове на матче “Карпаты” — “Олимпик” (754 человека). Лучшая посещаемость была на матче “Динамо” — “Мариуполь” (6792 зрителей).

Отметим, что в данном туре было показано 32 желтые карточки и ни одной красной.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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