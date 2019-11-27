Трамп знал про жалобу на разговор с Зеленским, когда разблокировал помощь Украине - NYT

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп до момента разблокирования военной помощи Украине знал о жалобе неназванного сотрудника американской разведки на содержание своей июльской беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times, передает УНН.

По данным источников издания, сотрудники юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне в конце августа сообщали Трампу о поступившей жалобе. Издание подчеркивает, что юристы на тот момент пытались установить, обязаны ли они по закону сообщить о ней американским законодателям или нет. При этом источники газеты не уточняют, какие именно подробности жалобы стали известны американскому лидеру. Через неделю, по информации газеты, Чиполлоне пришел к выводу о том, что администрация президента США не обязана передавать жалобу в Конгресс США.

Как утверждает The New York Times, имеющиеся у них в распоряжении данные говорят о том, что Трамп решил разблокировать военную помощь Киеву, руководствуясь в том числе информацией о жалобе.

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Украино-американские отношения оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался большой скандал из-за утверждение неназванного сотрудника американской разведки, о предоставлении давления Трампом во время телефонного разговора на президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь демократы в Палате представителей в сентябре объявили о подготовке процедуры импичмента главы Белого дома. Основанием для нее стали подозрения в том, что президент США не только злоупотреблял властью и оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении своего соперника на следующих выборах Джо Байдена и его сына Хантера, но и в том, что он пытался заморозить военную помощь Украине, пытаясь оказать давление на Зеленского. Сам глава Белого дома назвал происходящее крупнейшей аферой в истории американской политики.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина не вмешивается в выборы и геополитику США.