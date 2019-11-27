Сегодня ВАКС будет избирать меру пресечения Садовому
Андрей Садовый
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сегодня Высший антикоррупционный суд будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому, сообщает УНН.
Ориентировочное время начала судебного заседания — в 12:15.
Напомним, Садовому инкриминируют злоупотребление властью. САП просит Садовому меру пресечения в виде залога объемом 50 млн гривен.
Как сообщал УНН, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура 21 ноября вручила ему подозрение.
По его словам, речь идет о деле инвестиционной компании и ее планов строительства индустриального парка. Как рассказал Садовый, в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора — компанию CTP, от этой компании за землю получили 54 миллиона. Компания должна была построить индустриальный парк.