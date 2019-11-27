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В ООН собрали более половины суммы гумпомощи для жителей Донбасса

В ООН собрали более половины суммы гумпомощи для жителей Донбасса

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Организация Объединенных Наций уже собрала более половины необходимых средств для оказания жизненно необходимой гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter ООН.

“Благодарны донорам за их поддержку нашей гуманитарной программы. На данный момент времени поступило 82 млн долларов — половина необходимой суммы. Хотя нужно еще больше, чтобы помочь каждому мужчине, женщине, парню и девушке, среди тех, кто рассчитывает на нас”, — говорится в сообщении.

Первоначально Организация запросила 162 млн долларов для оказания необходимой гумпомощи для 2,3 млн человек.

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Напомним, стало известно, кто в суде ООН был на стороне России.

Источник: УНН
Теги: ООН, Донбасс, Украина, гуманитарная помощь
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