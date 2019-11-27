Мировые цены на нефть упали

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в среду утром упали в цене до 64,22 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,08%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 58,32 доллара за баррель, потеряв 0,15%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.