Зеленский сегодня посетит с официальным визитом Литву

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 27 ноября, посетит с официальным визитом Литву. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"27 ноября Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Литовскую Республику - для участия в двенадцатом заседании Совета Президентов Украины и Литвы", - сообщили в ОПУ.

Во время визита запланировано проведение отдельных переговоров Главы государства с президентом Литвы Гитанасом Науседой, спикером Сеймаса (парламента) Литвы Викторасом Пранцкетисом и премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

В Вильнюсе Президенты Украины и Литвы примут участие в работе пятого двустороннего экономического форума.

Напомним, 26 ноября Зеленский находился с официальным визитом в Эстонии. Ранее Президент рассказал о цели поездки в Эстонию и Литву.