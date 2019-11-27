Сегодня на части Украины пройдут дожди, местами мокрый снег

КИЕВ. 27 ноября. УНН. По Украине в среду, 27 ноября, пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"27 ноября в большинстве южных, центральных и восточных областей дождь, местами с мокрым снегом, в западной части ночью морось, местами туман, гололед; на остальной территории без осадков", - указали синоптики.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, ночью в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла; в западных и южных областях ночью около 0°, днем 3-8° тепла, на Закарпатье и в Крыму 10-12°.

Напомним, синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине.