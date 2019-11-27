Новости: Киев
Среда, 27 ноября 2019, 08:29 • Юлия Шрамко • 4785
В столице сегодня сухая погода, до 3 градусов тепла
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Киеве в среду, 27 ноября, ожидается сухая погода, температура воздуха днем достигнет максимум 3 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"27 ноября по Киеву облачная погода. Без осадков", - сообщили синоптики.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.
Напомним, 27 ноября на части Украины пройдут дожди, местами мокрый снег.
Источник: УНН