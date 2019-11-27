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В столице сегодня сухая погода, до 3 градусов тепла

В столице сегодня сухая погода, до 3 градусов тепла

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Киеве в среду, 27 ноября, ожидается сухая погода, температура воздуха днем достигнет максимум 3 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"27 ноября по Киеву облачная погода. Без осадков", - сообщили синоптики.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

Напомним, 27 ноября на части Украины пройдут дожди, местами мокрый снег.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
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