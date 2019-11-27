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Гепатит в Чернигове: на лечении до сих пор двое взрослых и трое детей

Гепатит в Чернигове: на лечении до сих пор двое взрослых и трое детей

КИЕВ. 27 ноября. УНН. На сегодня в городе Чернигов с гепатитом А на стационарном лечении до сих пор находятся двое взрослых и трое детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.

"По состоянию на 7:00 27 ноября в учреждениях здравоохранения города Чернигова на стационарном лечении с диагнозом "вирусный гепатит А" находится 5 человек (3 детей и 2 взрослых)", - указали в департаменте.

Напомним, о вспышке гепатита А в Чернигове, в частности, в школе, стало известно в конце октября.

Так, 6 ноября было известно о трех взрослых и 23 больных детях.

Источник: УНН
Теги: дети, болезнь, Чернигов и Черниговская область
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