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На подъездах к центру Киева образовались пробки

На подъездах к центру Киева образовались пробки

КИЕВ. 27 ноября. УНН. По состоянию на 8:45 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, в пробках стоит Набережное шоссе, Владимирский спуск, улица Шелковичная, бульвар Леси Украинки, Голосеевский проспект, Кольцевая дорога, улица Вячеслава Черновола, улица Вадима Гетьмана, улица Борщаговская, проспект Победы, бульвар Тараса Шевченко, улица Богатырская, улица Юрия Ильенко, улица Автозаводская.

На левом берегу Киева движение затруднено на улице Киевской, Броварском проспекте, проспекте Соборности, Дарницком шоссе, проспекте Бажана.

Движение на мостах - Северном, Патона, Южном, Дарницком - и моста Метро затруднено в направлении правого берега.

Добавим, с сегодняшнего дня в столице ограничат движение транспорта на Южном мосту.

Напомним, 27 ноября в столице сухая погода, до 3 градусов тепла.

Источник: УНН
Теги: Киев, автомобили, пробки
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