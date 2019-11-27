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Энергосистема Украины продолжает работать без трех атомных блоков

Энергосистема Украины продолжает работать без трех атомных блоков

КИЕВ. 27 ноября. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 12 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 262,60 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"27 ноября на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков", - сообщили в НАЭК.

В частности:

  • На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 63-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 196-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 368-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 990 МВт, РАЭС - 2870 МВт, ЮУАЭС - 2 045 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

"За прошедшие сутки, 26 ноября, станциями выработано 262,60 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 25 ноября атомными станциями выработано 262,72 млн кВт-ч электроэнергии.

Источник: УНН
Теги: АЭС, Энергоатом, электроэнергия
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