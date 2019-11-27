На Прикарпатье семья отравилась неизвестным веществом

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Ивано-Франковске семья из четырех человек отравилась неизвестным веществом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"26 ноября в 21:22 в городе Ивано-Франковск поступило сообщение о резком (едком) запахе неизвестного вещества в частном жилом доме, где проживает семья из 4-х человек (муж, жена и 2 детей), (они пожаловались на - ред.) плохое самочувствие", - сказано в сообщении.

Так, по словам представителей управления, проведено химическую разведку в помещениях дома, после проведенных замеров прибором "Дозор-С", все пороговые значения в норме, угрозы жителям нет.

Напомним, мать с двумя детьми и признаками отравления госпитализированы на Прикарпатье, причина отравления устанавливается.