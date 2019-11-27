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Минфин одолжил почти 2,4 млрд грн в госбюджет

Минфин одолжил почти 2,4 млрд грн в госбюджет

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Министерство финансов Украины по итогам аукциона по ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) привлекло в госбюджет почти 2,4 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Минфина в Facebook.

"Министерство финансов на аукционе во вторник 26 ноября 2019 года предложило инвесторам государственные облигации со сроком обращения 6 месяцев, 1 год и 4 года. Краткосрочные инструменты не заинтересовали инвесторов, тогда как практически весь спрос был сконцентрирован на 4-летних ОВГЗ и превысил предложение в 3 раза", - говорится в сообщении.

По данным Минфина, благодаря высокому спросу, стоимость ОВГЗ в очередной раз снизилась.

"Средневзвешенная ставка доходности по 4-летним государственным облигациям составила 12,4% (снижение на 90 базисных пунктов). В целом, по итогам аукциона для финансирования государственного бюджета было привлечено 2 388,1 млн грн (6-месячные ОВГЗ - 2,39 млн грн, 4-летние ОВГЗ - 2 385,77 млн грн)", - говорится в сообщении.

Напомним, Всемирный банк ожидает роста государственного и гарантированного долга Украины почти на 3% до ВВП в 2020 году по сравнению с годом ранее.

Источник: УНН
Теги: Минфин, ОВГЗ
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