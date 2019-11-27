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В Доминиканской Республике перевернулся автобус с российскими туристами

В Доминиканской Республике перевернулся автобус с российскими туристами

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт в Доминиканской Республике, перевернулся в результате столкновения с грузовиком. По предварительным оценкам, количество пострадавших составляет 17 человек. Об этом сообщает ТАСС, информирует УНН.

"По информации отделения посольства в Пунта-Кане, Доминиканская республика, автобус с 39 российскими туристами попал в аварию. Погибших нет, однако есть несколько человек с травмами различной степени тяжести", - сообщил агентству представитель дипмиссии.

Представитель посольства отметил, что всем пострадавшим оказывается помощь в местных медицинских учреждениях, других временно разместят в гостиницах.

По данным местной газеты Listín Diario, в ДТП пострадали 17 россиян, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла во вторник недалеко от города Игуэй. Автобус, который отвозил туристов в аэропорт, столкнулся с грузовиком, после чего перевернулся. На место происшествия были направлены машины скорой помощи и вертолеты.

Как сообщалось ранее, автобус с туристами попал в ДТП в Москве: не менее 19 пострадавших.

Источник: УНН
Теги: Россия, авария, автобусы
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