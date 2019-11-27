Проблемы с отоплением в Светловодске: порывы магистральных теплосетей устранили

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Светловодске Кировоградской области, где без отопления остались жилые дома и детсады, по состоянию на утро среды устранили порывы магистральных сетей централизованного теплоснабжения, впрочем выявлено 9 локальных порывов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По состоянию на 9:00 27 ноября порывы магистральных сетей централизованного теплоснабжения устранены, но выявлено 9 локальных порывов придомовых тепловых сетей после заполнения сети водой. Работают все котельные СП ООО "Светловодскбыт", - указали в ведомстве.

На месте работают 9 ремонтных бригад коммунальных предприятий.

Также отмечается, что в 8:00 началось совещание сил гражданской защиты области под председательством первого заместителя председателя ОГА Сергея Коваленко для определения дальнейших действий по нормализации работы систем теплоснабжения в Светловодске.

"Подразделения УГСЧС Украины в Кировоградской области продолжают оказывать помощь коммунальному предприятию СП ООО "Светловодскбыт" по откачке воды из мест порывов трубопроводов сетей централизованного теплоснабжения. Всего с начала возникновения ЧС откачано 367 куб. м воды", - добавили в ГСЧС.

На данный момент от управления ГСЧС в области привлечено 9 единиц техники и 32 спасателей.

Кроме того, как отмечается, в круглосуточном режиме работают 7 пунктов обогрева с полевыми кухнями, где все желающие могут согреться, выпить горячего чая. Всего за период работы пунктов обогрева 243 жителя Светловодска воспользовались гостеприимством спасателей, указали в ведомстве.

Напомним, 25 ноября стало известно, что в Светловодске из-за порыва трубопровода без отопления остались жилые дома и детсады.

По факту срыва отопительного сезона в Светловодске открыли уголовное производство.