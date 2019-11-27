Зеленского с женой официально встретили в Вильнюсе

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского с женой Еленой официально встретила литовская президентская чета. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Так, официальная церемония встречи состоялась в Вильнюсе.

Официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Литву начался утром в среду, 27 ноября.

В Вильнюсе Глава государства, как ожидается, проведет встречи с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и спикером Сеймаса Литвы Викторасом Пранцкетисом.

Под председательством Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы должно состоятся двенадцатое заседание Совета Президентов Украины и Литовской Республики.

Также главы государств, как запланировано, примут участие в работе Украинско-литовского экономического форума.

Напомним, 26 ноября Зеленский находился с официальным визитом в Эстонии. Ранее Президент рассказал о цели поездки в Эстонию и Литву.