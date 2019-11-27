В Греции произошло мощное землетрясение

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Греции, у острова Крит, сегодня утром, 27 ноября, произошло землетрясение мощностью 6,1 балла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

"Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 55 км и располагался в 272 километрах от Афин, столицы Греции. Население города составляет 730 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Албании, произошедшего утром во вторник, 26 ноября, погибли по меньшей мере 20 человек.