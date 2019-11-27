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Дело бракованных бронежилетов: сообщено о подозрении основателю компании-поставщика

Дело бракованных бронежилетов: сообщено о подозрении основателю компании-поставщика

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества для Вооруженных Сил Украины сообщено подозрение основателю компании-поставщика бронежилетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"В уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества по завышенной цене для Вооруженных Сил Украины, в частности бронежилетов 1-4 классов защиты, не соответствующих техническим условиям, сообщено о подозрении основателю - заместителю директора компании-поставщика некачественного имущества", - говорится в сообщении.

Так, он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах).

Напомним, ранее в рамках уголовного производства Генпрокуратурой было сообщено о подозрении пяти должностным лицам Министерства обороны Украины, которым инкриминируют бездействие, которое привело к закупке 11 тысяч некачественных бронежилетов.

После чего Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения.

Источник: УНН
Теги: бронежилет, ВСУ, хищение, подозреваемый
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