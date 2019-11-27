Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 ноября 2019 12:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ГУД рассказали, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским
В ГУД рассказали, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
4065
Версия для печати

В Бангладеш семь человек приговорили к смертной казни за атаку на ресторан

В Бангладеш семь человек приговорили к смертной казни за атаку на ресторан

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Бангладеш суд вынес смертные приговоры семи членам исламистской группировки, которые в 2016 году напали на ресторан, в результате чего погибли 22 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Суд в Бангладеш в среду вынес смертные приговоры семи членам исламистской группировки за нападение на ресторан в 2016 году, во время которого погибли 22 человека, в основном иностранцы", - сообщили в СМИ.

Указано, что совершение преступления было доказано в отношении семи членов группировки, однако еще одного обвиняемого оправдали.

"После вынесения приговора обвиняемые на скамье подсудимых в переполненном зале суда выглядели вызывающе и кричали: "Аллах Акбар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семь осужденных принадлежат к группировке "Джамаат-уль-Муджахидин", которая стремится установить господство шариата в мусульманской стране.

Также сообщается, что среди погибших было девять итальянцев, семеро японцев, американец и индиец. Также погибли и несколько нападавших.

Напомним, перестрелка между полицией и неизвестными нападавшими произошла в посольском районе Дакки, столице Бангладеш, 2 июля 2016 года. Тогда боевики захватили заложников в ресторане Дакки. Позже 13 заложников удалось эвакуировать.

Также напомним, один из нападавших на ресторан в Бангладеш был сыном известного политика.

Источник: УНН
Теги: нападение, атака, Бангладеш
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.