В Бангладеш семь человек приговорили к смертной казни за атаку на ресторан

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Бангладеш суд вынес смертные приговоры семи членам исламистской группировки, которые в 2016 году напали на ресторан, в результате чего погибли 22 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Суд в Бангладеш в среду вынес смертные приговоры семи членам исламистской группировки за нападение на ресторан в 2016 году, во время которого погибли 22 человека, в основном иностранцы", - сообщили в СМИ.

Указано, что совершение преступления было доказано в отношении семи членов группировки, однако еще одного обвиняемого оправдали.

"После вынесения приговора обвиняемые на скамье подсудимых в переполненном зале суда выглядели вызывающе и кричали: "Аллах Акбар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семь осужденных принадлежат к группировке "Джамаат-уль-Муджахидин", которая стремится установить господство шариата в мусульманской стране.

Также сообщается, что среди погибших было девять итальянцев, семеро японцев, американец и индиец. Также погибли и несколько нападавших.

Напомним, перестрелка между полицией и неизвестными нападавшими произошла в посольском районе Дакки, столице Бангладеш, 2 июля 2016 года. Тогда боевики захватили заложников в ресторане Дакки. Позже 13 заложников удалось эвакуировать.

Также напомним, один из нападавших на ресторан в Бангладеш был сыном известного политика.