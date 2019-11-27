Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 ноября 2019 12:39
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ГУД рассказали, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским
В ГУД рассказали, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
4155
Версия для печати

Землетрясение в Албании: число погибших возросло до 24 человек, введено чрезвычайное положение

Землетрясение в Албании: число погибших возросло до 24 человек, введено чрезвычайное положение

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В двух регионах Албании ввели чрезвычайное положение на 30 дней из-за последствий землетрясения, которое произошло 26 ноября, во вторник. Число погибших возросло до 24 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Koha.

"Мы сегодня объявим чрезвычайное положение на основе Конституции и соответствующего законодательства. Учитывая характер проблемы и ситуации, это будет чрезвычайное положение по периметру двух регионов, претерпевших наибольшие разрушения - в Дурресе и Тиране. Чрезвычайное положение будет продолжаться, пока ситуация не станет контролируемой, в течение 30 дней", - сказал премьер-министр Албании Эди Рама.

Премьер отметил, что землетрясение было сложным для страны, но спасатели и полицейские выполнили героическую работу.

"Пока есть 24 погибших, 657 раненых и 45 спасенных", - сообщили в СМИ.

Напомним, мощное землетрясение произошло 26 ноября в Албании.

Ранее сообщалось о 20 погибших.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, чрезвычайное положение, жертвы, Албания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.