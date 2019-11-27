Землетрясение в Албании: число погибших возросло до 24 человек, введено чрезвычайное положение

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В двух регионах Албании ввели чрезвычайное положение на 30 дней из-за последствий землетрясения, которое произошло 26 ноября, во вторник. Число погибших возросло до 24 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Koha.

"Мы сегодня объявим чрезвычайное положение на основе Конституции и соответствующего законодательства. Учитывая характер проблемы и ситуации, это будет чрезвычайное положение по периметру двух регионов, претерпевших наибольшие разрушения - в Дурресе и Тиране. Чрезвычайное положение будет продолжаться, пока ситуация не станет контролируемой, в течение 30 дней", - сказал премьер-министр Албании Эди Рама.

Премьер отметил, что землетрясение было сложным для страны, но спасатели и полицейские выполнили героическую работу.

"Пока есть 24 погибших, 657 раненых и 45 спасенных", - сообщили в СМИ.

Напомним, мощное землетрясение произошло 26 ноября в Албании.

Ранее сообщалось о 20 погибших.