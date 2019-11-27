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Президенты Украины и Литвы начали встречу в Вильнюсе

Президенты Украины и Литвы начали встречу в Вильнюсе

Владимир Зеленский и Гитанас Науседа

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Вильнюсе началась встреча президентов Украины и Литвы - Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В Вильнюсе началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского, который находится в Литовской Республике с официальным визитом, с Президентом Литвы Гитанасом Науседой", - указали в ОПУ.

Официальная церемония встречи состоялась у Президентского дворца. Главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Литвы.

После завершения встречи под председательством Владимира Зеленского и Гитанас Науседа состоится двенадцатого заседания Совета Президентов Украины и Литовской Республики.

Также будут подписаны двусторонние документы.

После главы государств проведут встречу с представителями СМИ.

Кроме того, президенты Украины и Литвы примут участие в Украинско-литовском экономическом форуме.

Источник: УНН
Теги: Украина, Литва, Президент, Владимир Зеленский
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