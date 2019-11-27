ГБР: руководство одного из департаментов СБУ сгорело на коррупционной схеме

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Следователи Государственного бюро расследований уличили в коррупционных схемах руководство Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ (ДОГТЛ). Сотрудники ДОГТЛ подозреваются в том, что требовали с предпринимателей от 20 до 300 тысяч гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передает УНН.

"В фокусе внимания ГБР снова оказались сотрудники СБУ. А именно - сотрудники Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ (ДОГТЛ). Следователи Центрального аппарата ГБР при оперативном сопровождения УВБ Службы безопасности Украины и процессуальном руководстве ГПУ разоблачили коррупционную схему, к которой было причастно руководство Департамента", - написала Варченко.

Так, по предварительной версии следствия, сотрудники ДОГТЛ систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за обещания не составлять протокол о выявленных нарушениях и не давать ход делам.

По словам Варченко, с каждого предпринимателя правоохранители требовали от 20 до 300 тыс. гривен. Полученные деньги отмывали через ряд подконтрольных предприятий.

"ГБР уже провело обыски в помещениях ДОГТЛ и по месту жительства фигурантов уголовного производства", - сообщила Варченко.

"Схема, по предварительной версии следствия, была такова: первый заместитель начальника ДОГТЛ СБУ давал своим подчиненным - руководителям управлений и отделов - перечень предпринимателей, у которых необходимо требовать деньги; потом давал четкую команду - давить морально, пока не оплатят определенную сумму; деньги, которые некоторые предприниматели соглашались заплатить, они переводили на счета благотворительного фонда, после чего, по указанию руководства ДОГТЛ, средства перечислялись на подконтрольные правоохранителям предприятия", - рассказала Варченко.

Часть средств, по приведенным ею данным, проходила по документам как оплата за совершение ряда ремонтных работ в административных зданиях ДОГТЛ СБУ, закупка строительных материалов и зарплата ремонтников, остальные - наличными передавали должностным лицам ДОГТЛ, задействованным в схеме.

Сейчас решается вопрос о сообщение виновным лицам о подозрении, а также избрании меры пресечения. За совершенное преступление Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание по ст. 368 - лишение свободы сроком до 10 лет с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

Напомним, в Киеве следователь Нацполиции погорел на взятке в три тысячи долларов.