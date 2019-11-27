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В Киеве горел рынок на Троещине

В Киеве горел рынок на Троещине

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Деснянском районе города Киева ночью возник пожар на территории рынка на улице Оноре де Бальзака, 66. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киеве.

"27 ноября, в 2:28 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на территории рынка по ул. Оноре де Бальзака, 66, что в Деснянском районе, возник пожар", - говорится в сообщении.

Так, по прибытию на место происшествия ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник в 1-этажном торговом павильоне на площади 60 кв. м с последующим распространением на два рядом расположеных металлических павильона.

В 2:57 спасатели локализовали пожар, предупредив дальнейшее распространение пламени. В 3:05 - пожар был ликвидирован.

Сообщается, что погибших и травмированных нет. Причина пожара и ущерб устанавливается.

Как сообщалось ранее в УНН, в Киеве произошел пожар на рынке "Юность".

Источник: УНН
Теги: Киев, рынок, пожары, Троещина
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