РФ и Украина контактируют по оборудованию с возвращенных Киеву кораблей - Кремль

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Москва и Киев ведут контакты по вопросу оборудования с возвращенных Украины кораблей, Кремль не обладает подробной информацией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эта тема поднималась во время недавней телефонной беседы президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Тема затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время больше добавить нечего”, — сказал представитель Кремля. Отвечая на вопрос о том, планируется ли возврат украинской стороне оборудования с кораблей, Песков сказал: “Осуществляются соответствующие контакты, я здесь деталями не располагаю”.

Как писал УНН ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не дал точного ответа на вопрос, пройдет ли отдельная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во время саммита в “нормандском формате” в Париже.

Также добавим, что президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.