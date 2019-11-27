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Дело в отношении экс-директора "Укртелефильма": добавлено 30 томов доказательств

Дело в отношении экс-директора "Укртелефильма": добавлено 30 томов доказательств

КИЕВ. 27 ноября. УНН. По делу о экс-директора "Укртелефильма", которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и использовании поддельных документов, добавлено 30 томов доказательств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"В Высшем антикоррупционном (суде - ред.) с участием прокурора САП продолжилось рассмотрение по делу в отношении бывшего руководителя ГП "Укртелефильм" и других лиц, которые на основании поддельных документов продали имущественные права на недвижимость государственного предприятия, нанеся более 68,72 млн гривен убытков. По результатам заседаний, которые состоялись 25 и 26 ноября 2019 года, добавлено 30 томов материалов по делу, а также вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

По информации САП, следующее заседание запланировано на 12 декабря 2019 года.

Как сообщалось ранее в УНН, бывшему генеральному директору "Укртелефильма" сообщено о подозрении за злоупотребление служебным положением и использование поддельных документов. По версии следствия, бывший руководитель "Укртелефильма" в сговоре с соучастниками, использовал поддельные документы и оформил на предприятие 67 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения, паркоместа), которые расположены в Киеве.

В ноябре 2018 года Хозяйственный суд Киева признал договор купли-продажи недвижимости недействительным. Подозреваемые задержаны в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины.

Источник: УНН
Теги: кино, Украина, хищение, доказательства
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