Локомотивом мясной отрасли Украины является птицеводство - АМКУ

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Ведущие позиции в животноводстве занимает отрасль птицеводства. Об этом сообщили в Антимонопольном комитете Украины, передает УНН.

“Потребительское значение птицеводства определяется в его возможности поставлять ценные продукты питания — мясо и яйца”, — отметили в Комитете.

В АМКУ обнаружили, что птицеводы занимали лидирующие позиции в животном рынке не всегда. Не очень удачным был период с 1991 по 2001 гг, когда поголовье птиц существенно сократилось. И только начиная с 2001 года — начало постепенно расти.

“На сегодняшний день прослеживается активное восстановление и развитие отрасли, о чем свидетельствует общая тенденция к наращиванию объемов поголовья птицы в Украине и увеличение потребительского спроса на мясо птицы”, — говорится в исследовании Комитета.

Мало удачными были 90-е годы и для рынка крупного рогатого скота (КРС), свиней, овец и коз, указали в АМКУ. Так, в период с 1990 по 2018 гг. поголовье КРС сократилось на 86% (коров — на 76%), поголовье свиней — на 69%, овец и коз — почти на 91%. И если в 1990 году лидирующие позиции на рынке по количеству животных занимал КРС, то с 2006 года на первое место вышло свиноводство, которое в 2018 году достигло примерно 57% от общего количества животных.

“Одной из причин стремительного роста свиноводства есть характерные для свиней скороспелость и многоплодие, которые дают возможность за короткий период получить от них гораздо больше мяса чем от других сельскохозяйственных животных”, — исследовали в комитете.

Напомним, в Украине курятина дешевле, чем в Польше, Венгрии и Испании.

За последние годы Украина стала одним из крупнейших поставщиков курятины в ЕС. Специалисты объясняют успех отечественного продукта в Европе конкурентным преимуществом — доступной цене. В частности, украинская птица вошла в большие потребительские сегменты ресторанов, столовых, промышленных кухонь, на которые приходится 65% продаж на немецком рынке.

В октябре Кабинет министров одобрил представлении на ратификацию Верховной Радой изменений в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квоты для украинских экспортеров мяса птицы. Документ предусматривает постепенное увеличение годовой квоты на мясо птицы и переработанного мяса птицы в 2,5 раза, которое экспортируется из Украины в ЕС, то есть с нынешних 20 тыс. тонн до 50 тыс. тонн.

Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании “Мироновский хлебопродукт” (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%.