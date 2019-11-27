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В Кировоградской области прицеп "КамАЗа" перевернулся и перекрыл движение транспорта

В Кировоградской области прицеп "КамАЗа" перевернулся и перекрыл движение транспорта

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Кировоградской области вследствие технической неисправности перевернулся прицеп грузовика "КамАЗ", в результате чего было перекрыто движение автотранспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба ГСЧС.

"26 ноября в 21:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что возле с. Буховецкое Бобринецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие: в результате технической неисправности перевернулся прицеп автомобиля "КамАЗ" и перекрыл движение автотранспорта", - говорится в сообщении.

Указано, что бойцы пожарно-спасательной части г. Бобринец с помощью буксирувального троса оттащили прицеп с проезжей части автодороги.

Напомним, в Доминиканской Республике перевернулся автобус с российскими туристами.

Источник: УНН
Теги: ДТП, КаМАЗ, Кропивницкий и Кировоградщина
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