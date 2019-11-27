Домашнее насилие в Украине: в полиции привели жуткую статистику

КИЕВ. 27 ноября. УНН. С начала текущего года на линию "102" полиции поступило более 115 тысяч вызовов о домашнем насилии. Об этом сказал во время выступления на Конференции "Гендерно-обусловленное насилие: от сбора данных до противодействия! Предотвращение, реагирование и вызовы" первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, передает корреспондент УНН.

"За этот год более 115 тысяч вызовов о домашнем насилии поступило на линию "102" для реагирования полиции. По фактам данных вызовов было составлено более 90 тысяч протоколов по выявленным правонарушениям по фактам домашнего насилия. Было вынесено почти 9 тысяч запретительных предписаний, которые фактически являются срочным неотложным действием о прекращении домашнего насилия. На данный момент на учете состоит более 67 тысяч обидчиков. И также в этом году в ЕРДР зарегистрировано почти 1600 уголовных производств по домашнему насилию", - сказал Билошицкий.

С его слов, в Украине есть огромное проблематика с тем, что люди часто умалчивают о фактах домашнего насилия.

"Как представитель именно тех подразделений, которые реагируют первыми на данные случаи, я могу вам ответственно сказать, что очень много случаев, даже вызовов на домашнее насилие заканчиваются тем, что жертва отказывается писать заявление", - добавил он.

Как сообщалось ранее, в Украине более 5,5 тысяч семей находятся в сложных жизненных обстоятельствах.