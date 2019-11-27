Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 ноября 2019 13:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ГУД рассказали, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским
В ГУД рассказали, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7425
Версия для печати

Украина выиграла апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольма

Украина выиграла апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольма

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украина выиграла апелляцию по обжалованию со стороны Газпрома первого решения Стокгольмского арбитража. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко, передает УНН.

“Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе Газпрома решения Стокгольмьского арбитража! Подробности чуть позже”, — написал Витренко.

Напомним, ранее директор группы Нафтогаз сообщал, что решение апелляционного суда по обжалованию со стороны Газпрома первого решения Стокгольмского арбитража ожидается 27 ноября.

По его словам, всего таких решений арбитража было три, и все они оспариваются Газпромом. Решение апелляционного суда в отношении двух других решений Стокгольмского арбтражу ожидается позже.

Как сообщал УНН, по решению Стокгольмского арбитража, “Нафтогаз” добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме “Газпром” должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу “Нафтогаза”.

Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции российского ОАО “Газпром” по делам о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Украина, Нафтогаз
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.