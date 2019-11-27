Украина выиграла апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольма

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украина выиграла апелляцию по обжалованию со стороны Газпрома первого решения Стокгольмского арбитража. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко, передает УНН.

“Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе Газпрома решения Стокгольмьского арбитража! Подробности чуть позже”, — написал Витренко.

Напомним, ранее директор группы Нафтогаз сообщал, что решение апелляционного суда по обжалованию со стороны Газпрома первого решения Стокгольмского арбитража ожидается 27 ноября.

По его словам, всего таких решений арбитража было три, и все они оспариваются Газпромом. Решение апелляционного суда в отношении двух других решений Стокгольмского арбтражу ожидается позже.

Как сообщал УНН, по решению Стокгольмского арбитража, “Нафтогаз” добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме “Газпром” должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу “Нафтогаза”.

Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции российского ОАО “Газпром” по делам о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.