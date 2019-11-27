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Прокурора Кулика уволили из-за непрохождения аттестации

Прокурора Кулика уволили из-за непрохождения аттестации

Константин Кулик

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Прокурора Константина Кулика уволили с Генеральной прокуратуры Украины из-за непрохождения аттестации. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

На вопрос, действительно ли уволили прокурора Константина Кулика и по какой причине это произошло, в пресс-службе сообщили: "Уволен из-за непрохождения аттестации".

Напомним, ранее Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что прокурор Константин Кулик, который вел расследование в деле относительно газовой компании Burisma и принимал решение о включении в дело сына конкурента президента США Хантера Байдена, не прошел аттестацию и вскоре будет уволен из Генпрокуратуры.

Перед этим Reuters сообщало, что в Украине уволят прокурора Кулика, обсуждавшего "дело Байдена" с личным адвокатом президента США Джулиани.

Также ранее 60 народных депутатов от разных фракций подписали коллективный запрос на отстранение от должности Константина Кулика. Запрос поддержал и антикоррупционный комитет.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Генпрокурор, увольнение
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