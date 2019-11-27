В РФ на два месяца продлили следственные действия против украинских моряков

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Следователи ФСБ России продлила до конца января срок следственных действий по делу украинских моряков, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, представляющий интересы украинских военных моряков.

По информации российских СМИ, следствие по делу моряков продлено до 14 месяцев, а всего до 25 января 2020 года. В связи с тем, что предварительное следствие продлено на срок свыше года, соответствующее постановление было подписано начальником следственного управления ФСБ России генерал-лейтенантом Шишовым

Продление срока следственных действий ФСБ мотивировала тем, что по делу необходимо допросить свидетеля, личность которого защите неизвестна.

На вопрос журналиста УНН, это так, Николай Полозов ответил: “Подтверждаю. В связи с необходимостью проведения дополнительных следственных действий... О свидетеля ничего не известно. Узнаем когда возобновим ознакомление (с материалами дела — ред.)”.

Как писал УНН ранее, Москва и Киев ведут контакты по вопросу оборудования с возвращенных Украины кораблей, Кремль не обладает подробной информацией. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.