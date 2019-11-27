Регистрация | Вход |
USD: 24,16 -0,0294  EUR: 26,72 -0,1124 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 27 ноября 2019 13:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ГУД рассказали, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским
В ГУД рассказали, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3195
Версия для печати

Науседа призвал Зеленского не идти на уступки в "нормандской встрече"

Науседа призвал Зеленского не идти на уступки в "нормандской встрече"

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Литве надеются, что украинский лидер Владимир Зеленский не пойдет на уступки в ходе предстоящей встречи в "нормандском формате" на уровне глав государств. Об этом заявил Президент Литовской Республики Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

"Мы надеемся, что скоро состоится встреча "нормандской четверки", и мы желаем всяческого успеха во время переговоров нашим партнерам. Мы хотим, чтобы вы не делали те уступки, которые могут принести вам вред. Мы надеемся, что эти переговоры будут настоящими переговорами. Мы надеемся, что они помогут вам облегчить те шаги, которые уменьшат напряжение в вашем регионе и позволят вам, Украине, говорить на равных с вашими оппонентами", - сказал Науседа.

С его слов, помочь Украине является обязанностью Литвы.

Напомним, на проведение встречи в "нормандском формате" согласились все четыре лидера - Украины, России, Германии и Франции. Она должна состояться 9 декабря.

Источник: УНН
Теги: Украина, Литва, Нормандский формат, Балтика, Нормандская четверка, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.