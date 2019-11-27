Науседа призвал Зеленского не идти на уступки в "нормандской встрече"

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Литве надеются, что украинский лидер Владимир Зеленский не пойдет на уступки в ходе предстоящей встречи в "нормандском формате" на уровне глав государств. Об этом заявил Президент Литовской Республики Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

"Мы надеемся, что скоро состоится встреча "нормандской четверки", и мы желаем всяческого успеха во время переговоров нашим партнерам. Мы хотим, чтобы вы не делали те уступки, которые могут принести вам вред. Мы надеемся, что эти переговоры будут настоящими переговорами. Мы надеемся, что они помогут вам облегчить те шаги, которые уменьшат напряжение в вашем регионе и позволят вам, Украине, говорить на равных с вашими оппонентами", - сказал Науседа.

С его слов, помочь Украине является обязанностью Литвы.

Напомним, на проведение встречи в "нормандском формате" согласились все четыре лидера - Украины, России, Германии и Франции. Она должна состояться 9 декабря.