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Зеленский анонсировал Четвертую конференцию по вопросам реформ Украины в Литве

Зеленский анонсировал Четвертую конференцию по вопросам реформ Украины в Литве

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В следующем году Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в конференции по вопросам реформ Украины, который состоится в Литве. Об этом глава государства сказал в Вильнюсе во время совместной пресс конференции с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой, передает корреспондент УНН.

“В следующем году Литовская Республика будет принимать масштабное международное мероприятие — Четвертая конференция по вопросам реформ Украины. Рад сообщить, что дата проведения конференции согласована — это 7 июля 2020 года. По приглашению президента Науседы я планирую лично принять участие в этом важном события для нашей страны”, — сказал Зеленский.

Науседа в свою очередь отметил, что конференция пройдет в Вильнюсе.

“Я думаю, это будет одна из самых важных конференций — не потому, что она пройдет в Литве, а именно потому, что она позволит вам, господин Зеленский, на этом международном уровне сказать о тех реформах, которые уже проходят в вашей стране. Это позволит инвесторам, финансовым донорам, помочь в будущем”, — сказал литовский президент.

Как писал УНН, Зеленский сообщил, до какого времени должны действовать санкции против РФ.

Источник: УНН
Теги: Украина, Литва, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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