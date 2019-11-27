Зеленский анонсировал Четвертую конференцию по вопросам реформ Украины в Литве

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В следующем году Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в конференции по вопросам реформ Украины, который состоится в Литве. Об этом глава государства сказал в Вильнюсе во время совместной пресс конференции с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой, передает корреспондент УНН.

“В следующем году Литовская Республика будет принимать масштабное международное мероприятие — Четвертая конференция по вопросам реформ Украины. Рад сообщить, что дата проведения конференции согласована — это 7 июля 2020 года. По приглашению президента Науседы я планирую лично принять участие в этом важном события для нашей страны”, — сказал Зеленский.

Науседа в свою очередь отметил, что конференция пройдет в Вильнюсе.

“Я думаю, это будет одна из самых важных конференций — не потому, что она пройдет в Литве, а именно потому, что она позволит вам, господин Зеленский, на этом международном уровне сказать о тех реформах, которые уже проходят в вашей стране. Это позволит инвесторам, финансовым донорам, помочь в будущем”, — сказал литовский президент.

Как писал УНН, Зеленский сообщил, до какого времени должны действовать санкции против РФ.