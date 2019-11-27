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Правительство выделило 203 млн грн для погашения долгов учителям и врачам - нардеп

Правительство выделило 203 млн грн для погашения долгов учителям и врачам - нардеп

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Кабинет министров Украины сегодня на заседании выделил и распределил 203 млн грн для погашения задолженности по заработной плате перед учителями и врачами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Выделили и распределили 203 млн стабилизационной дотации между областями. Это один из инструментов погашения задолженности по зарплате учителям и врачам", - написал Гончаренко.

Напомним, 26 ноября Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству, чтобы задолженность по заработной плате перед учителями и врачами была погашена в ближайшее время.

После этого на сайте Кабмина появилась информация, что 27 ноября правительство перераспределит более 170 млн грн на выплату задолженности по зарплатам учителям и 326 млн грн на зарплаты для врачей.

Источник: УНН
Теги: зарплата, Кабмин, долги, учитель, врачи
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