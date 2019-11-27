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Денисова сообщила о более 1 млрд грн задолженности за "больничные"

Денисова сообщила о более 1 млрд грн задолженности за "больничные"

Людмила Денисова

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала главу правления Фонда социального страхования Владимира Саенко и Министра социальной политики Украины Юлию Соколовскую немедленно внести изменения в бюджет Фонда из-за более чем 1 млрд грн задолженности по "временной непрацезданости". Об этом уполномоченная ВРУ сообщила на личной странице в Facebook, передает УНН.

"Призываю главу правления Фонда социального страхования Владимира Саенко и Министра социальной политики Украины Юлию Соколовскую немедленно внести изменения в бюджет Фонда. Мне стало известно, что задолженность по оплате листков временной нетрудоспособности для работников составляет уже более 1 млрд. грн. Выплаты не производятся в связи с тем, что запланированные на текущий год стабилизационные средства Фонда закончились", - отметила Денисова.

С ее слов, чтобы восстановить нарушенные права граждан, необходимо провести заседание правления Фонда, на котором следует рассмотреть и одобрить проект внесения изменений в бюджет Фонда, после чего подать одобренный проект в Министерство социальной политики Украины для внесения на утверждение Кабинетом Министров Украины.

Также Денисова в данной ситуацию обратилась к Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой повлиять на ситуацию.

"Кроме того, обращаюсь к Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, с просьбой безотлагательно принять меры по стабилизации финансового состояния Фонда социального страхования Украины", - завершила уполномоченная.

Источник: УНН
Теги: омбудсмен, долги, Людмила Денисова, больничные
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